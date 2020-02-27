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Büyükşehir'den Topboğazı'nda taksi işletmeciliği adımı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararına istinaden, Belen Topboğazı mevkiinde ticari taksi işletmeciliği hakkı verileceğini duyurdu.

27.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:06Büyükşehir'den Topboğazı'nda taksi işletmeciliği adımı

Büyükşehir yetkilileri, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 23/10/2019 tarih ve 2019/319 sayılı kararına istinaden işletme hakkı Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında olan Topboğazı mevkiinde açılacak ticari taksi durağında toplam 7 (yedi) adet taksi işletmeciliği hakkı verileceğinin bilgisini paylaştı.

Topboğazı Taksi Durağında bir adet taksi işletmeciliğinin, 36 (otuz altı) aylık işletme hakkıyla ihaleye çıkılacağı bilgisini paylaşan Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilileri, bir adet taksi işletmeciliği kira bedelinin ise KDV dâhil 4.876,14 TL (dört bin sekiz yüz yetmiş altı lira on dört kuruş) olduğunu ekledi.

Büyükşehir yetkilileri ayrıca, söz konusu ihalenin 24 Mart Salı günü saat 14.00'te Büyükşehir Encümen Salonu'nda yapılacağını belirtti.


Belen, Güncel

Kaynak: Bültenler

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