Büyükşehir'den toplu taşıma araçlarına yakıt desteği
Adana Büyükşehir Belediyesi, 2 ay boyunca özel halk otobüslerine günde 15, dolmuşlara ise günde 10 litre yakıt desteği verecek.
09.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:02
Adana'da faaliyet gösteren toplu taşıma esnafına nisan ve mayıs ayları boyunca yakıt desteği verme kararı alan Adana Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerine 2 ay boyunca araç başına günlük 15 litre, dolmuşlara 10 litre yakıt sağlayacak.
Yine merkez ilçeler haricinde, Adana merkeze yolcu taşıyan ilçe otobüslerinden otogara giriş ücreti alınmayacak. Özel hak otobüslerine araç başı 3 bin lira olan güzergah mart taksiti, aralık ayına ötelendi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, zorlukların üstesinden gelmek ve korona virüs salgınının oluşturduğu maddi-manevi tahribatı en aza indirmek için, toplumun her kesimiyle dayanışma göstereceklerini, belediyenin bütün olanaklarıyla halkın yanında olduğunu söyledi. - ADANA
Kaynak: İHA
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