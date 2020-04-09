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Büyükşehir'den toplu taşıma araçlarına yakıt desteği

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2 ay boyunca özel halk otobüslerine günde 15, dolmuşlara ise günde 10 litre yakıt desteği verecek.

09.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:02
Büyükşehir'den toplu taşıma araçlarına yakıt desteği
Adana Büyükşehir Belediyesi, 2 ay boyunca özel halk otobüslerine günde 15, dolmuşlara ise günde 10 litre yakıt desteği verecek.

Adana'da faaliyet gösteren toplu taşıma esnafına nisan ve mayıs ayları boyunca yakıt desteği verme kararı alan Adana Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerine 2 ay boyunca araç başına günlük 15 litre, dolmuşlara 10 litre yakıt sağlayacak.

Yine merkez ilçeler haricinde, Adana merkeze yolcu taşıyan ilçe otobüslerinden otogara giriş ücreti alınmayacak. Özel hak otobüslerine araç başı 3 bin lira olan güzergah mart taksiti, aralık ayına ötelendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, zorlukların üstesinden gelmek ve korona virüs salgınının oluşturduğu maddi-manevi tahribatı en aza indirmek için, toplumun her kesimiyle dayanışma göstereceklerini, belediyenin bütün olanaklarıyla halkın yanında olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel
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