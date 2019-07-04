04.07.2019 16:12
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Büyükşehir'den trafiği rahatlatacak çalışmalar

Büyükşehir

Kent genelindeki yolları sağlıklı ve modern hale getirerek vatandaşların şehir içi ulaşımlarını kolay hale getiren HBB yürüttüğü çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Ana caddeler ve ara sokaklardaki trafik akışını rahatlatmak için gerekli yerlere trafik levhaları yerleştiren HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin son durağı Reyhanlı oldu.

Büyükşehir ekipleri, Reyhanlı'nın Gültepe, Yenişehir ve Kurtuluş mahallelerinin muhtelif yerlerine yön ve uyarı levhaları yerleştirdi.

Yaya ve araç güvenliği ile kent içi ulaşımı kolaylaştırmaya dönük çalışmaların devam edeceğini ifade eden ekipler, vatandaşları trafik işaret ve işaretçilerine uyması konusunda bir kez daha uyardı.

Kaynak: Bültenler
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