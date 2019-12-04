Haberler » Güncel » Büyükşehir'den trafik kazasına anında güvenlik müdahalesi - Haber

Büyükşehir'den trafik kazasına anında güvenlik müdahalesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Kandıra Sapağında yaşanan kaza bölgesinde "Kumlama" yöntemi ile oluşabilecek diğer kazaların önüne geçti.

04.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:13Büyükşehir'den trafik kazasına anında güvenlik müdahalesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Sapağında yaşanan kaza bölgesinde "Kumlama" yöntemi ile oluşabilecek diğer kazaların önüne geçti.

Akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kandıra Sapağında trafik kazası gerçekleşti. Olay yerine zaman kaybetmeden giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaza sonrasında araçtan dökülen yağ nedeniyle yolu kumlayarak yaşanabilecek diğer kazaların önüne geçti. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında ayrıca kaza bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kumlama yöntemi ile yol güvenliği sağlandı

Kandıra sapağında yaşanan kaza sonucunda araçların darbe alması nedeniyle yola yağ, benzin döküldü. Olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, kaza bölgesine ilk olarak kum serdi. Serilen kum kaza bölgesine dökülen yağ, benzin ve diğer sıvıların neden olabileceği kazaların önüne geçilmesini sağladı. Kumlama yöntemi ile kaza sonrası yoldan geçecek olan diğer araçların kaymaması, başka kazaların yaşanması ve yol güvenliği sağlandı.

Kaza bölgesi temizlendi

Kaza bölgesine serilen kum sayesinde yağ ve benzinin, kum tarafından emilmesi sağlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağ ve benzinden arınan kaza bölgesini süpürgeli araçlar ile temizledi. Büyükşehir ekiplerinin özverili çalışması sonucunda alınan önlemler ile kaza bölgesinde başka kazaların yaşanmaması sağlandı. - KOCAELİ

Kandıra, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:11 Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede - Haber
13:10 Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
13:10 Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
13:06 Vali Pekmez, Şehit Demir'in ailesiyle bir araya geldi - Haber
13:05 Boyabat'ta kar mesaisi başladı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
20:19 Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi!
4.12.2019 13:19:48