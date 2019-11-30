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Büyükşehir'den 'Türkü Gecesi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde muhteşem bir konser gerçekleştirildi.

30.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:44Büyükşehir'den 'Türkü Gecesi'
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde muhteşem bir konser gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu'nun konserine büyük ilgi gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde Türk Halk Müziği Korosu Şehir Tiyatrosu'nda sahne aldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu'nun konserinde birbirinden güzel türküler seslendirildi.

Şef Namık Kemal Bilgin yönetiminde gerçekleştirilen konserde Şehir Tiyatrosu tamamen doldu. Solo ve koro olarak türküler seslendiren Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri büyük beğeni topladı. Konser sonrası sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, kora üyelerine bu güzel gece için teşekkür etti. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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