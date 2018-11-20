Büyükşehir'den Üç Yapraklı Yonca

20 Kasım 2018 Salı 13:49



20 Kasım 2018 Salı 13:49

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı katlı kavşaklara bir yenisi de Şehir Hastanesi önüne yapılacak.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanı Mustafa Çelik, Bekir Yıldız Bulvarı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın kesiştiği yere yapılmakta olan katlı kavşak inşaatında incelemelerde bulundu.Katlı kavşak çalışmalarının trafiği engellemeden sürdürülmesi için yapılan çalışmaları da takip eden Başkan Çelik, yapılmakta olan katlı kavşağın şehrin yeni gelişme alanı olan bölgeye önemli bir rahatlama getireceğini belirtti.Yapımı devam eden katlı kavşağın dört farklı imalat aşamasından oluştuğunu ifade eden Başkan Çelik, şunları kaydetti:"İnşaatın birinci aşaması Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde 350 metre uzunluğunda üç kollu yoncadan oluşan üst geçit köprüsü. Bu kısımda değişken boy ve çaplarda toplam 149 adet fore kazık imalatı bulunuyor. İşin diğer bir kısmı Sarımsaklı taşkın kanalı üzerinde mevcut bulunan köprünün Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde planlanan raylı sistem hattı ve araç yolu için 10'ar metre genişletilmesi işi. Çalışma sonunda mevcut köprü genişliği 50 metreye çıkarılmış olacak. Ayrıca yine proje kapsamında inşa edilen üst geçit köprüsünün toprakarme kısmı altından Şehir Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi arasında geçiş sağlamaya imkan verecek olan alt geçit yapılacak. Betonarme olarak yapılan bu imalat 12 metre açıklığında ve 30 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında ayrıca Sarımsaklı Taşkın Kanalı üzerinde toprakarme yöntemi kullanılarak yapılan yonca yaprağının altında betonarme menfez yer alacak."