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Büyükşehir'den vatandaşa ücretsiz ekmek

Antalya Büyükşehir Belediye tarafından 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

11.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:27
Büyükşehir'den vatandaşa ücretsiz ekmek
Antalya Büyükşehir Belediye tarafından 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. 2 gün sürecek olan ücretsiz ekmek dağıtımında yaklaşık 66 bin ekmek dağıtılması, ihtiyaç halinde sayının artırılması öngörülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Antalya'da vatandaşların temel ihtiyacı olan ekmek dağıtımı gerçekleştirilmesi talimatı verdi. Ani gelişen sokağa çıkma yasağı sonucu ekmek alamayan vatandaşlar için zabıta ekipleri refakatinde ücretsiz ekmek dağıtıldı.

Mahallelerde yapılan anons ile ekmek dağıtıldığını öğrenen vatandaşlar her türlü sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde belediye görevlilerden ekmeğini teslim aldı.

Ekmek dağıtımından faydalanan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı sonrası ücretsiz dağıtılan ekmek için teşekkür etti. Büyükşehir ekipleri, 2 günde yaklaşık 66 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirmeyi hedeflerken ihtiyaç halinde sayının artırılabileceğini öngörüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Antalya, Güncel
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