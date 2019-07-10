10.07.2019 11:25
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Büyükşehir'den yangınzede aileye prefabrik ev yardımı

Büyükşehir

Antalya'nın Kaş İlçesi Yeşilköy Mahallesi'nde önceki gün çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Cengiz ailesinin yardımına Büyükşehir Belediyesi koştu.

Antalya'nın Kaş İlçesi Yeşilköy Mahallesi'nde önceki gün çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Cengiz ailesinin yardımına Büyükşehir Belediyesi koştu. Başkan Böcek'in talimatı ile Cengiz ailesine prefabrik ev ve eşya yardımı yapıldı.

Antalya'nın Kaş İlçesi Yeşilköy Mahallesi'nde üç gün önce Yusuf Cengiz'e ait iki katlı evin çatısına döşeme yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın sıcak havanın da etkisiyle büyürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen Yusuf Cengiz'e ait evden geriye sadece duvarları kaldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Cengiz ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, can kaybı ve yaralı olmamasının tek teselli olduğunu söyledi. Cengiz ailesinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli talimatı veren Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapılacağı bilgisini verdi.

Prefabrik ev

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cengiz ailesine kısa sürede prefabrik ev temin etti. Eşya yardımı da yapılan Yusuf Cengiz eşi ile birlikte yeni evine yerleşti. Büyükşehir Belediyesi, özel kurum ve kuruluşlarla hayırsever bireylerin desteği ile Cengiz ailesinin yaraları sarıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Yeşilköy Mahallesi, Antalya, Güncel

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