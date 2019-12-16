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Büyükşehir'den yatırımcılara fırsat

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arsa ihalesi ile yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

16.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:47Büyükşehir'den yatırımcılara fırsat
Büyükşehir Belediyesi, arsa ihalesi ile yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Şeker ve Mahalleleri'nde bulunan konut ve ticaret alanı arsaları ile akaryakıt istasyonu arsaları 18 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan ihaleyle satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi, 18 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te önemli bir ihale yapacak. İhaleyle Şeker Mahallesi'nde bulunan 27 adet konut ve konut +ticaret alanı arsası satışa sunulacak. Şeker Mahallesi'ndeki 27 arsanın yanı sıra Erkilet Mahallesi'nde yer alan üç adet arsa da ihale kapsamında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, Erkilet Mahallesi'ndeki 1 adet ticaret alanı arsası ile 2 adet akaryakıt ve servis istasyonu arsasını da satışa sunacak.

Kapalı teklif usulü yapılacak olan ihalelere başvurmak isteyenler ihale tarihinde saat 13.30'a kadar müracaatlarını yapabilecekler. - KAYSERİ

Erkilet, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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