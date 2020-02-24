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Büyükşehir'den yeni güzergah duyurusu

Kocaeli'de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün K1 Köprülü Kavşağı'nda yapacağı çalışma nedeniyle geçici güzergah oluşturuldu.

24.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:31Büyükşehir'den yeni güzergah duyurusu
'de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün K1 Kavşağı'nda yapacağı çalışma nedeniyle geçici güzergah oluşturuldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü İlçesi tem otoyolu gişeleri K1 Köprülü Kavşağı bağlantı kollarında bakım onarım çalışması yapacak. Çalışmalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların sorun yaşamaması için geçici güzergah oluşturuldu. Karayolları Genel Müdürlüğü 24 Şubat Pazartesi günü itibariyle İzmit İlçesi tem otoyolu gişeleri K1 Köprülü Kavşağı bağlantı kollarında bakım onarım çalışması başlattı. 2. bağlantı kolunda yapılan çalışmaları süresince oluşturulan geçici güzergah ile İzmit istikametinden gelen araçlar TEM Otoyolu gişelerine ulaşmak için K1 Köprülü Kavşağı D605 yan yolunu kullanacak. - KOCAELİ

Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprülü, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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