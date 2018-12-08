Büyükşehir'den Yeni Güzergâh Ve Ücretsiz Aktarmalı Hatlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarına göre mevcut otobüs hatlarında yeni güzergâh değişiklikleri yaparak ücretsiz aktarma uygulamalarını hayata geçiriyor. Bu kapsamda 58. Numaralı "Batı Terminali - Üçyol – Çayırköy" hattında güzergah değişikliği yapıldı. 81 Numaralı "Gündoğdu – Radar" Hattında da değişiklik yapılarak güzergâhı "Gündoğdu – Tren Garı" olarak yeniden düzenlendi. 81 No.lu hat yolcuları yapılan değişiklik ile 82 Numaralı Hat araçlarına ücretsiz aktarma ile binebilecekler.

58 NOLU HATTA GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışma sonucunda 58 No.lu "Batı Terminali – Üçyol – Çayırköy" hattı58 Nolu "Radar – Üçyol – Çayırköy" hattıolarak yeniden düzenlendi.Çayırköy Kalkışlı olarak yeniden düzenlenen 58 Numaralı hattın güzergahı, Turan Güneş Caddesi, Bekirdere, Üçyol, Santral, Cumhuriyet Parkı, Kolordu, Orduevi, Yenidoğan, Yeni Mahalle, İnkilap Caddesi, Hülya Sokak, Bilge Sokak, Radar Caddesi ve Arızlı K.Y.K. öğrenci yurdu son durak olarak belirlendi.

Aynı Hat Arızlı K.Y.K. öğrenci yurdu kalkışlı olarak Burak Sokak, Odtü Okulları, Senem Sokak, Buse Sokak, Radar Caddesi, Bilge Sokak, Hülya Sokak, İnkilap Caddesi, D-100, Yenidoğan, Seka, Merkez Bankası, Kuzey Yan Yol, Leyla Atakan Caddesi, Baç Kavşağı, Santral, Bağdat Caddesi, Mehmet Ali Paşa, Üç Yol, Turan Güneş Caddesi, Yeşilova ve Çayırköy son durak olarak çalışacak.

81 NOLU HATTA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

81 Numaralı "Gündoğdu – Radar" hattı, "Gündoğdu – Tren Garı" olarak değiştirildi. 81 Numaralı hattın yeni gidiş güzergahı; Bayırdırlık Depolama Alanı, 17 Ağustos Caddesi, Piotr Wilcyınskı Bulvarı, Selanik Caddesi, Koca çeşme Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, İmamoğlu Sokak, Bucak Sokak, Ayvalık Sokak, Boğazova Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Ulu Sokak, Şehit F. Duman Caddesi, Gündoğdu Caddesi, Turan Güneş Caddesi, Bekirdere, Üç yol, Santral, Cumhuriyet Parkı, Acısu ve Tren garı olarak belirlendi.

81 Numaralı hattın yeni dönüş güzergahı; Tren Garı, Kuzey Yan Yol, Leyla Atakan Caddesi, Baç, Santral, Bağdat Caddesi, Mehmet Ali Paşa, Üç Yol, Bekirdere, Turan Güneş Caddesi, Gündoğdu Caddesi, Şehit F.Duman caddesi, Ulu Sokak, Zübeyde Hanım caddesi, Boğazova Caddesi, Ayvalık Sokak, Bucak Sokak, İmamoğlu Sokak, Zübeyda Hanım Caddesi, Koca Çeşme Caddesi, Selanik Caddesi, Piotr Wilcyınskı Bulvarı, 17 Ağustos Caddesi ve son durak Bayındırlık Depolama Alanı olarak yeniden düzenlendi.

ÜCRETSİZ AKTARMALI UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR.

Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen Ücretsiz Aktarmalı Hat uygulamalarına yenileri eklendi. Yeni güzergahlar ile birlikte 81 ve 82 numaralı hatlarda ilk defa ücretsiz aktarma hizmeti verilecek. 81 Numaralı hat için ücretsiz aktarma noktası Tren Garı durağı, 82 Numaralı hat için ücretsiz aktarma noktası Cumhuriyet Parkı durağı belirlendi. Buna göre 81 Numaralı hattı kullanan yolcular Seka Devlet Hastanesi Kuruçeşme ve Çenesuyu istikametlerine gitmek için Cumhuriyet Parkı aktarma noktasından

82 Numaralı hatta ücretsiz aktarmalı olarak binebilecek. 82 Numaralı hattı kullanan yolcular, Gündoğdu istikametine gitmek için Tren Garı aktarma noktasından 81 Numaralı hatta ücretsiz aktarmalı olarak binebilecek.

E-KOMOBİL UYGULAMASIYLA KOLAYLIK

Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan yeni güzergahların kalkış saatleri ve otobüslerin duracağı duraklara ilişkin tüm bilgiler, akıllı telefonlara yüklenecek e-komobil uygulamasıyla kolaylıkla görülebiliyor. Vatandaşlar tarafından akıllı cep telefonlarına veya tablet bilgisayarlara yüklenecek e-komobil programıyla toplu taşımayla ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ulaşılabiliyor.?