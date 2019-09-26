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Büyükşehir'den yeni öğrencilerin Kampüs ulaşımı için açıklama

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) kazanarak şehre gelen öğrencilere yönelik bilgilendirme mesajı yayımlandı.

26.09.2019 13:24Büyükşehir'den yeni öğrencilerin Kampüs ulaşımı için açıklama
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) kazanarak şehre gelen öğrencilere yönelik bilgilendirme mesajı yayımlandı.

Kampüs ulaşımlarında belediye ve özel halk otobüsleri ile minibüs hatlarının kullanılabileceğinin yer aldığı paylaşımda akıllı kart uygulaması Kart54'ün belediye ve halk otobüslerinde tek geçerli ödeme yolu olduğuna da yer verildi.

Açıklamada, "4, 5, 6, 12, 13, 15, 19K, 20, 21K, 22K, 24K, 26, 27 ve 29 numaralı belediye otobüslerimiz, özel halk otobüsleri, minibüs hatları kampüse ulaşım hizmeti sunuyor. Belediye ve özel halk otobüslerinde geçerli olan Kart54 sistemi ile üniversite öğrencilerimiz tam biniş üzerinden yüzde 30 indirim haklarından faydalanabilirler. Öğrenci kartlarının Kart54'e tanımlı hale getirilebileceği gibi arzu eden öğrenciler Kart54'te çıkartabilir. Şehir genelinde 125 adet dolum bayiinde ve Ofis Garajı, Donatım Garajı, İhsaniye Garajı, Gar Meydanı, Yeni Terminal, Kampüs, Mavi Durak, Yeni Cami, Korucuk Eğitim Araştırma Hastanesi mevkilerinde 10 adet Kart54 Dolum makinesi ile dolum yapılmaktadır. Ayrıca Ofis Garaj Taş Bina (Hafta içi 08.30 - 19.00, Haftasonu 09.00 - 18.00), Donatım Garajı (Hafta içi 08.30 - 19.00, Cumartesi 09.00 - 14.00), Kampüs (Hafta içi 08.30 - 17.30) noktalarında kişiselleştirme ve dolum işlemlerini kolaylıkla yapabilirler. Belediye Otobüs hat güzergahları, hareket saati bilgilerine www.sakarya.bel.tr adresinden ve SAKUS uygulamasından erişilebilmektedir. Ayrıca SAKUS uygulamasından Kart54 bayi konumları, Kart54 bakiye sorgulama, internet üzerinden Kart54 dolumu yapılabilmektedir. Ayrıca 'Nasıl Giderim?' modülü ile belediyemiz otobüs hatları ile şehir merkezinden alternatif ulaşım planlaması yapılabilmektedir" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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