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Büyükşehir'den yeni tedbirler

Koronavirüsüne karşı mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi yeni tedbirler aldı.

01.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:55
Büyükşehir'den yeni tedbirler

Küresel salgın koronavirüsüne (Covid-19) karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni tedbir kararları aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın'ın talimatları doğrultusunda öğrencilere, sağlık çalışanlarına, 65 yaş üzeri ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılacak yardımlar ve verilecek ücretsiz hizmetler açıklandı. Yeni tedbirler doğrultusunda alınan kararlar şunlar oldu:

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin online eğitiminde kullanılmak üzere karşılıksız burs alan öğrencilerin internet ihtiyacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

KAMU KURUMLARINA KORUYUCU EKİPMAN YARDIMI

Kocaeli'deki kamu kurumlarının ihtiyaç duymaları halinde tıbbi maske gibi kişisel koruyucu ekipmanları başta olmak üzere hijyen ve temizlik maddeleri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel
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