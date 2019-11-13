Haberler » Güncel » Büyükşehir'den yerli ırka destek - Haber

Büyükşehir'den yerli ırka destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bigadiç'te hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yerli ırk sığırlarıyla, genetik açıdan benzerlik gösteren Piedmontese ırkı boğalar kullanılarak yapılan tohumlama çalışması sonucunda 4 buzağı dünyaya geldi.

13.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:37Büyükşehir'den yerli ırka destek
Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 'te hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yerli ırk sığırlarıyla, genetik açıdan benzerlik gösteren Piedmontese ırkı boğalar kullanılarak yapılan tohumlama çalışması sonucunda 4 buzağı dünyaya geldi. Tohumlama çalışması sonucunda buzağılar yaklaşık iki katı ağırlığa ulaşıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların daha fazla kazanç elde etmesi için yerli boz ırk sığırların verimini artırma kapsamında bir çalışma gerçekleştirdi. Yerli boz ırk sığırlarla; genetik, morfolojik ve şekil olarak oldukça benzerlik gösteren Piedmontese ırkı boğa sperması kullanılarak tohumlama çalışması yapıldı. Pilot bölge Bigadiç'te yapılan bu uygulama sonucunda geçen yıldan bu yana 7 tohumlamanın 4 tanesinin tutarak buzağılar doğdu.

İki katı canlı ağırlığa ulaşıyor

Bu ırkın tohumlamasından doğan buzağılar, yerli ırk boğalardan doğan buzağılara göre yaklaşık iki katı canlı ağırlığa ulaşıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kayıt altına alınarak takip edilen buzağılarda aynı durum gözlemleniyor. Böylelikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar daha fazla kar elde edebilecek. Proje ilerleyen zamanlarda yerli ırk hayvan varlığı olan; Dursunbey, Sındırgı ve Balya ilçelerinde de uygulanmaya başlayacak. - BALIKESİR

Balıkesir, Genetik, Bigadiç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:58 "26. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri" verildi
17:58 Tartıştığı eniştesini silahla yaraladı
17:57 İNTERNETTEN SİLAH SATANLARA OPERASYON 8 GÖZALTI
17:57 Hastanede şüpheli paket tatbikatı
17:56 Meclis Başkanı Şentop CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:59:04