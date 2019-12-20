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Büyükşehir'den Yılbaşı Festivali

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 21-31 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda Yılbaşı Festivali düzenleyecek.

20.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:58 Büyükşehir'den Yılbaşı Festivali
Büyükşehir Belediyesi, 21-31 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda Festivali düzenleyecek. 10 gün boyunca saat 11.00'den 22.00'ye kadar açık olacak festivalde birbirinden güzel etkinlikler ve konserler gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi 2020 yılını muhteşem bir festivalle karşılamaya hazırlanıyor. Antalyalılar, 21-31 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Yılbaşı Festivali'nde farklı aktivite ve konserlerle yeni yıla merhaba diyecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlıkları haftalar öncesinden başlayan Yılbaşı Festivali kapsamında her gün saat 11.00'den 22.00'ye kadar gün boyu farklı gösteri ve konserler, atölye çalışmaları düzenlenecek. Dev yılbaşı ağacı ve dev kar kürelerinin süsleyeceği Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl pazarı da kurulacak. Alanda ayrıca yiyecek içecek alanları ve çocuklar için mini lunapark da yer alacak. Yılbaşı akşamı ise gece havai fişek gösterileri ile renklenecek. - ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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