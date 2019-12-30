Haberler » Güncel » Büyükşehir'den Yılbaşı öncesi denetim - Haber

Büyükşehir'den Yılbaşı öncesi denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni yıl kutlamaları öncesinde eğlence mekanları ve çeşitli işletmelerde denetimlerde bulundu.

30.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:28 Büyükşehir'den Yılbaşı öncesi denetim

Ekipler denetimlerinde işletme sahiplerine yılbaşı programı ile ilgili olarak bilgilendirmede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yılbaşında vatandaşların rahat bir şekilde kutlamalarını yapabilmeleri, yılbaşı gecesini huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamaları amacıyla denetimlerde bulundu. Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı dolayısıyla şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için şehirlerarası otobüs terminalinde denetimlerde bulundu. İşletmeleri denetleyen ekipler ruhsat ve evrak kontrolü yaptı. Ekipler vatandaşların eski yılı uğurlayıp yeni yıla merhaba dediği saatlerde kötü bir sürpriz ile karşılaşmaması için yılbaşı öncesinde eğlence mekanlarında da denetimlerde bulundu. programlarının olup olmadığını soran zabıta ekipleri mekanların uygunluk denetimlerini gerçekleştirdi. İşletme sahipleri ile istişarelerde bulunan ekipler, canlı müzik için izinlerinin olup olmadığını sordu. Çeşitli eksiklikleri bulunan işletmeler uyarılırken, uygunluğu bulunan işletmelere ise teşekkürler edilerek, hayırlı işler dileklerinde bulunuldu.


Zabıta Dairesi Başkanlığı, Yılbaşı, Zabıta, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:40   Muğla'da kar sevinci - Haber
17:40   Kocası tarafından öldüresiye dövülen elif, o anları anlattı - Haber
17:40   Mersin'de sağanak yağmur hayatı felç etti - Haber
17:40   Hatay bakan kasapoğlu yapımı süren hatay stadyumu'nda incelemelerde bulundu - Haber
17:40   Fırat EDAŞ yılbaşı için hazırlıklarını tamamladı - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:51   Belediyeden örnek proje! Karın doyuran çeşmeden her gün 2500 kişi faydalanıyor - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
30.12.2019 17:41:42