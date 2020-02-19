Haberler » Güncel » Büyükşehir'den 'Yol ve Yolculuk' temalı fotoğraf yarışması - Haber

Büyükşehir'den "Yol ve Yolculuk" temalı fotoğraf yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'yı teşrifi etkinlikleri kapsamında, Yol ve Yolculuk konulu ödüllü fotoğraf yarışması başlattı.

19.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:32Büyükşehir'den
Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'yı teşrifi etkinlikleri kapsamında, Yol ve Yolculuk konulu ödüllü fotoğraf yarışması başlattı. Yarışmanın son başvuru tarihi 3 Nisan 2020.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'yı teşrif etkinleri kapsamında fotoğraf yarışması düzenliyor. "Yol ve Yolculuk" temasıyla düzenlenecek; insanın mana yolculuğu, fiziki yolculuğu, mevsim değişiklikleriyle doğanın ve canlıların yolculuğu, farklı coğrafyalardaki insanların savaş, afet gibi mecburi yolculuğu konuları işlenecek yarışma, amatör veya profesyonel herkese açık olacak.

Son başvuru tarihi 3 Nisan 2020 olarak belirlenen yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira; mansiyon ödülü olarak 1.000 TL verilecek. Yarışmanın başvuruları 3 Nisan 2020 cuma günü saat 23.00'ye kadar devam edecek. Katılımcılar ayrıntılı genel katılım koşullarına www.konya.bel.tr ya da http://yolveyolculuk.konya.bel.tr adresinden ulaşabiliyor. - KONYA

Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
19.02.2020 16:03:06