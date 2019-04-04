Büyükşehir'den "Yüreğimizden Kopan Sesler" Konseri

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda, Yaşar Seçkin yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ile ses sanatçıları Berna Gültekin, Esmanur Yıldırımer, Jinda Açıkgöz ve Samet İzzet Bozkurt tarafından gerçekleştirilen konserde, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde, Türk Halk Müziği'nin eşsiz eserleri icra edildi. İzleyiciler, Anadolu insanının kederlerinin, mutluluklarının ürünü olan birçok eserde kendinden bir parça buldu. 25 türkünün seslendirildiği konserde, söylenen türkülere eşlik eden izleyiciler, koro ve ses sanatçılarını alkış yağmuruna tuttu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, solistlere kutnudan yapılmış şal, koro şefi Yaşar Seçkin'e çiçek takdim etti.

Kaynak: Bültenler