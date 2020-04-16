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Büyükşehir denetime yoğunlaştı

Büyükşehir Belediyesi, günlük yaşamın belirli kurallar dahilinde devam ettiği Erzurum'da denetimleri de elden bırakmıyor.

16.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:49
Büyükşehir denetime yoğunlaştı
Büyükşehir Belediyesi, günlük yaşamın belirli kurallar dahilinde devam ettiği Erzurum 'da denetimleri de elden bırakmıyor. Covid-19 salgınıyla mücadele noktasında tüm birimlerin adeta seferber olduğu Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde, Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de, denetimlerini aralıksız olarak devam ettiriyor. Marketler başta olmak üzere gıda ürünlerinin satışının yapıldığı işletmelere varıncaya kadar denetimlerini çok yönlü bir biçimde sürdüren ekipler, fiyatların yanı sıra sosyal mesafe kuralları ile maske ve eldiven kullanımını zorunlu kılan halleri de göz önünde bulunduruyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, 65 yaş üstü ve 20 yaş altında olanların sokağa çıkmamaları için sürekli anons uyarılarda bulunurken, marketlerdeki müşteri sayısı ve hijyen koşulları da gözden geçiriliyor.

Başkan Sekmen: "Denetimi elden bırakmıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecini kusursuz bir biçimde yönetmeye çalıştıklarını söyleyerek, süreçte denetimleri de elden bırakmadıklarını ifade etti.

Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin şehrin dört bir yanında denetim halinde olduğunu dile getiren Başkan Sekmen, "Ekiplerimiz fiyat denetiminden, marketlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığına varıncaya kadar her detayı göz önünde bulunduruyor. Gıda imalathaneleri ve fırınlar, sürekli hijyen kontrolünden geçirilerek, sağlık açısından yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçiliyor. Ayrıca mobil ekiplerimiz 65 yaş üstü büyüklerimiz ve 20 yaş altı gençlerimizin sokağa çıkmamalarını, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulmasını anonslarla sürekli hatırlatıyor. Bunların dışında ekiplerimiz çağrı merkezlerimize ulaşan talep ve ihbarları da anında değerlendirmeye alıyor ve gerekeni yapıyor. Yoğun gayretlerinden ve özverili çalışmalarından dolayı Zabıta Daire Başkanlığı'mıza bağlı tüm ekiplerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Daire Başkanlığı, Erzurum, Zabıta, Güncel
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