Büyükşehir denetime yoğunlaştı
Büyükşehir Belediyesi, günlük yaşamın belirli kurallar dahilinde devam ettiği Erzurum'da denetimleri de elden bırakmıyor.
16.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:49
Başkan Sekmen: "Denetimi elden bırakmıyoruz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecini kusursuz bir biçimde yönetmeye çalıştıklarını söyleyerek, süreçte denetimleri de elden bırakmadıklarını ifade etti.
Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin şehrin dört bir yanında denetim halinde olduğunu dile getiren Başkan Sekmen, "Ekiplerimiz fiyat denetiminden, marketlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığına varıncaya kadar her detayı göz önünde bulunduruyor. Gıda imalathaneleri ve fırınlar, sürekli hijyen kontrolünden geçirilerek, sağlık açısından yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçiliyor. Ayrıca mobil ekiplerimiz 65 yaş üstü büyüklerimiz ve 20 yaş altı gençlerimizin sokağa çıkmamalarını, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulmasını anonslarla sürekli hatırlatıyor. Bunların dışında ekiplerimiz çağrı merkezlerimize ulaşan talep ve ihbarları da anında değerlendirmeye alıyor ve gerekeni yapıyor. Yoğun gayretlerinden ve özverili çalışmalarından dolayı Zabıta Daire Başkanlığı'mıza bağlı tüm ekiplerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler: Zabıta Daire Başkanlığı, Erzurum, Zabıta, Güncel