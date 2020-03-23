Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürüyor - Haberler

Büyükşehir dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürüyor

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.

23.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:35
Büyükşehir dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürüyor
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı 50 kişilik ekip, 11 araçla kamu, kurum ve kuruluş binaları ile bahçelerini ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti. Dezenfeksiyon işlemi sürekli olarak ekiplerce devam ettiriliyor.

Gece gündüz dezenfeksiyon çalışması var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur duyacağı bir ortam ve koronavirüs oluşumunu engellemek için dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, hafta sonu 126 lokasyonu dezenfekte etti. Ekipler ayrıca izmit merkez ve çevresinde bulunan 710 durağı dezenfekte etti. Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten Büyükşehir ekipleri, uygulamanın periyodik şekilde tekrarlanacağını belirtti. - KOCAELİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisinden 1'i tutuklandı - Haber Maltepe'de beton mikseri devrildi (1) - Haber Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşerek kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haber Ercişli fırıncıdan şeritli koronavirüs önlemi - Haber Korona virüsü şöför esnafını da vurdu - Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading