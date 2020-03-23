Büyükşehir dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürüyor

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı 50 kişilik ekip, 11 araçla kamu, kurum ve kuruluş binaları ile bahçelerini ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti. Dezenfeksiyon işlemi sürekli olarak ekiplerce devam ettiriliyor.Gece gündüz dezenfeksiyon çalışması varKocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur duyacağı bir ortam ve koronavirüs oluşumunu engellemek için dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, hafta sonu 126 lokasyonu dezenfekte etti. Ekipler ayrıca izmit merkez ve çevresinde bulunan 710 durağı dezenfekte etti. Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten Büyükşehir ekipleri, uygulamanın periyodik şekilde tekrarlanacağını belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA