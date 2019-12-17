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Büyükşehir Doğancılar'a 32 bin lavanta fidesi dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'ya bağlı Doğancılar Mahallesi'ne 31 bin 500 lavanta fidesi dağıttı.

17.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:50Büyükşehir Doğancılar'a 32 bin lavanta fidesi dağıttı
Büyükşehir Belediyesi, 'ya bağlı Doğancılar Mahallesi'ne 31 bin 500 lavanta fidesi dağıttı. Belediyenin, çiftçilere lavanta üretimi konusunda teknik destek de sağlayacağı öğrenildi.

Buca'ya bağlı Doğancılar, kısıtlı imkanlarla sürdürdüğü lavanta üretimini İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle genişletiyor. Büyükşehir ekipleri, "Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim Koşullarının İyileştirilmesi ve Yerel Çeşitlerin Korunması Projesi" kapsamında, Buca'nın Doğancılar Mahallesine 31 bin 500 lavanta fidesi dağıttı. Ekonomik değeri yüksek olan lavanta, kozmetik ve ilaç sanayinde yoğun olarak kullanılıyor.

Fide dağıtım etkinliğinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Doğancılar'da lavanta parselleri oluşturarak ayrıca kırsal turizmi de desteklemiş olacaklarını vurguladı. Projeye dahil olan Doğancılarlı üreticilere İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ayrıca, lavanta üretimi konusunda eğitim ve teknik destek de verileceği belirtildi.

Lavantanın yağı çıkacak

Köyün rakımının lavanta ekimine uygun olduğunu dile getiren üretici Ahmet İdem, "Lavantalarla gelir elde edeceğiz. Lavantanın yağını, suyunu çıkaracağız. Girişimci, üretici olacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesine üreticiye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Üretici Hafife Çınar ise lavantaları işledikten sonra üretici pazarlarında satacaklarını söyledi.

Kadınların desteğiyle bu işe baş koyduklarını söyleyen Doğancılar Mahallesi Muhtarı Nebahat Coşkun ise şöyle konuştu:

"Hedefimiz; sabunu, yağını, suyunu çıkararak kadına, eşine muhtaç olmadan bir gelir kaynağı oluşturmak. Kendi elinin emeğiyle kazancını çıkarmalarını sağlamak."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim Koşullarının İyileştirilmesi ve Yerel Çeşitlerin Korunması Projesi kapsamında Kiraz'da kekik fidesi, Urla'da kuşkonmaz pençesi ve çilek fidesi, Karaburun'da nergis soğanı dağıtmıştı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: İHA

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