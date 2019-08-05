Büyükşehir'e Artvin'den takviye

Artvin Belediye Basketbol Kulübü'nden Şahin, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da şampiyonluk ve bir üst ligi hedeflediklerini söyledi.

Yeni sezon öncesi transferlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, genç yetenek Özgür Şahin'i renklerine bağladı. Özgür Şahin için Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Atılan imzalar ile Şahin, kendisini 1 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Bora Çaylan da hazır bulundu. Çaylan, oyuncuya hayırlı olsun dileklerini iletti. Artvin Belediyespor Basketbol Kulübü'nden Şahin, bu sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için ter dökeceğini belirterek hedefinde şampiyonluk ve bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi.

"HEDEF ŞAMPİYONLUK VE ÜST LİG"

Hedefinin bir üst lige çıkmak olduğunu ifade eden Özgür Şahin, "Manisa Büyükşehir Belediyespor zaten büyük bir organizasyonun olduğu kulüp, inşallah bu sezonda yeni gelen oyuncularla ve benimle birlikte iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.

"TAKIMIN ANA KADROSU OLUŞTU"

Özgür Şahin'in transferiyle birlikte takımın ana kadrosunun oluştuğunu söyleyen Bora Çaylan, "İki oyuncuyu da altyapıdan kadromuza dahil ederek sezonu böyle devam ettireceğiz. Bu sene bütün kulüplerde yaşanan bütçe daralmasını bizde yaşadık. Bu genç oyuncularımız için bir avantaj oldu. Takımımızın bu seneki yaş ortalaması 23,5. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Altyapıdan oyunculara da fırsat vereceğiz bu sene. Basketbolun gelişimi için Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak çaba harcayacağız. Tabi ki hedeflerimiz de var. Bu genç kadroyla play-off sıralaması içinde yer alıp, sonuna kadar zorlamak, gidebildiğimiz en üst noktaya kadar gitmek istiyoruz. Genç, dinamik bir takım olduk, bunu da yapabileceğimize inanıyorum. Sezon kulübümüze ve Manisa'ya hayırlı olsun" diye konuştu.