Büyükşehir'e 'En İyi Uygulama Ödülü' Verildi

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği özendirme yarışmasında Kızılkoyun Nekropolü Çevre Düzenleme ve Restorasyon Projesi ile uygulama ödülüne layık görüldü.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel alanlarda yaptığı çalışmalarla bir ödül daha aldı. Antalya
'da gerçekleştirilen 26'ncı Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı kapsamında düzenlenen törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi' de katıldı. 62 belediyenin 70'i uygulama ve 53'ü de proje dalında olmak üzere toplam 123 proje ile başvurduğu yarışmada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kızılkoyun Nekropolü Çevre Düzenleme ve Restorasyon Projesi ile uygulama ödülüne layık görüldü.
'Kent dokusuna sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel anlamda olumlu etkileri olacak, çok bileşenli, geniş kapsamlı ve uzun soluklu bir uygulamayı başarılı biçimde yöneterek tamamlamış olmaları' konu başlıkları ile ödüle layık görülen Büyükşehir Belediyesi'nin ödülü Başkan Nihat Çiftçi'ye takdim edildi. Başkan Çiftçi, tören sonrası yaptığı değerlendirmesinde 12 bin yıllık tarihi ile medeniyetlere ev sahipliği yapmış Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel yönden özüne dönmesi için kurumsal olarak çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa
15 Kasım 2018 Perşembe 17:13