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Büyükşehir'e Engelsiz Mekanlar Projesi ile "Erişebilirlik" ödülü

Konya Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Engelsiz Mekanlar Projesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Erişilebilirlik Ödül Töreni'nde konut dalında ödüle layık görüldü.

03.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:53Büyükşehir'e Engelsiz Mekanlar Projesi ile
Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Engelsiz Mekanlar Projesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Erişilebilirlik Ödül Töreni'nde konut dalında ödüle layık görüldü. Ödülü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un elinden alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için projeler yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı hizmetleri nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödüle layık görüldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen Erişilebilirlik Ödül Töreni'nde engelli vatandaşlara yönelik örnek proje üreten belediyeler ödüllendirildi. Türkiye'de sadece Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Engelsiz Mekanlar Projesi, "Konut" dalında ödüle layık görülürken; ödülü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un elinden aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Başkan Altay, önceliklerinin engelli vatandaşların erişim haklarını en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak olduğunu kaydetti. Toplu ulaşım başta olmak üzere tüm yapmış oldukları binalarda engellilerin erişimi konusunda ciddi mesafeler kat ettiklerini paylaşan Başkan Altay, "Bütün binalarımızı erişime uygun hale getirdik. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın bireysel hizmetlerinde de önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın başvurusuyla evlerini engelli bireylerimize uygun hale getiriyoruz. Mutfaklarından lavabolarına kadar birçok düzenleme yaparak engelli kardeşlerimizin kimseye ihtiyaç duymadan kendilerine ait evlerinde günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için proje yürütüyoruz. Bu projemiz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından ödüle layık görüldü, bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için projeler yürütmeye edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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