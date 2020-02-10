Haberler » Spor » Büyükşehir ekibi müsabakadan galibiyetle ayrıldı - Spor

Büyükşehir ekibi müsabakadan galibiyetle ayrıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı karşısında galip geldi.

10.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:03Büyükşehir ekibi müsabakadan galibiyetle ayrıldı
Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Takımı, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı karşısında galip geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şehit İlyas Kaya sezonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kendi evinde ağırladı. 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım rakibini 57-50'lik skorla geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kendi evlerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Teknik Direktörü Serdar Yıldırım, önemli 2 puanı alarak Play-off yolunda bir engeli daha aştıklarını kaydetti. Ayrıca Teknik Direktör Yıldırım, başta spora ve sporcuya daha sonra kendilerine daima destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Balıkesir, basketbol, Şanlıurfa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10:31  Haftalık burç yorumları 10 - 16 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
10:18  2020 MSÜ başvuruları son buluyor! MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) başvuru şartları neler?
10.02.2020 12:04:01