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Büyükşehir ekipleri, evi yanan vatandaşın yardımına koştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Akıncılar Mahallesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Hüseyin Nefesoğlu için ekipleri seferber etti.

07.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:33 Büyükşehir ekipleri, evi yanan vatandaşın yardımına koştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mahallesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Hüseyin Nefesoğlu için ekipleri seferber etti.

Dün saat 11.15 sıralarında Adapazarı ilçesi Berber Sokakta çıkan yangında Hüseyin Nefesoğlu'nun evi kullanılamaz hale gelmişti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla evini kaybeden Nefesoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından ziyaret edildi. Sosyal Yardım Kartı sahibi olan Nefesoğlu'na giyecek ve yatacak yer desteğinde bulunuldu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Akıncılar, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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