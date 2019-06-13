Büyükşehir ekipleri haşere mücadelesine aralıksız devam ediyor

Konuyla ilgili Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden önemli bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu yıl yağan aşırı yağmurun etkisi ve il genelindeki aşırı çevre kirliliğinin bir sonucu olarak özellikle bazı ilçelerde (Arsuz, Dörtyol) yoğun üreyen çok çeşitli böcek türü ile karşı karşıyayız. Bu böcek türlerinden insan ve evcil hayvanlar için zararlı olan sivrisinek, karasinek, yakağan, pire ve kenelere karşı amansız bir mücadele verilmektedir. Bu böcek türlerinin ürediği 90.000 üreme yerinin tamamında haşere mücadelesi sürdürülmektedir. 20 günde bir yumurta ilaçlarıyla üreme kontrol altına alınmaya çalışılırken gece çalışmalarıyla da uçanlara karşı havaya zehir sıkmak suretiyle mücadele edilmektedir.

Vatandaşlarımızın rahat bir yaz mevsimi geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yoğunca devam edecektir. Bu konuda vatandaşlarımızın evlerinin etrafında bulunan su birikintilerini kurutmaları, ahırlarından dışarıya su akıtmamaları, kanalizasyon sisteminin olmadığı yerlerde evlerden çıkan kirli suları (lavabo ve tuvalet vb.) derelere değil muhakkak suretle fosseptik çukurlarına boşaltmaları, haşere ve vektör mücadelesinin başarıya ulaşması için hayati önem taşımaktadır. Unutulmasın ki; bir avuç durgun suda 25-30 santigrat dereceleri arasında bir hafta içinde milyonlarca sivrisinek ürüyebilmektedir.

Yazın en çok mücadele ettiğimiz haşerelerden karasinek, pire ve yakağan çöplerimizle kirlettiğimiz alanları ve gübreliklerimizi biriktirdiğimiz yerleri çok sevmektedirler. Bu nedenledir ki belediye olarak bunları kimyasal zehirlerle kontrol etmeye çalışırken vatandaşımızın da çevre temizliği konusunda üst düzeyde duyarlı olması esastır. Unutulmamalıdır ki, haşere önemli oranda çevre kirliliğinin sonucudur.

Haşere ve vektör mücadelesinde az zehirle en iyi sonuçları almaya dönük çabamızın başarıya ulaşabilmesi, bu konuda vatandaşımızın bize destek olması ile mümkündür. Bu mücadeleyi bilimsel temelde ve çevre sağlığını da ön planda tutan yöntemlerle yapmak Hatay Büyükşehir Belediyesinin en temel ilkelerinden birisidir. Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Kaynak: Bültenler