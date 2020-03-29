Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanları için mama gezdiriyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi saha ekipleri, araçlarında sokak hayvanları için mama bulunduruyor.
29.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:03
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi saha ekipleri, araçlarında sokak hayvanları için mama bulunduruyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Geniş Ailem" projesi saha ekipleri araçlarında korona virüs nedeniyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için mama bulunduruyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Sivil Toplum Kuruluşları'na 3 ton mama dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu kez sokakta görev yapan personeline mama dağıttı. Sahada görev yapan 23 ekip, yolda gördükleri sokak hayvanlarına su ve mama veriyor.
Yetkililer, tüm araç bagajlarında yeterli miktarda mamanın mevcut olduğunu belirtti. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Geniş Ailem" projesi saha ekipleri araçlarında korona virüs nedeniyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için mama bulunduruyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Sivil Toplum Kuruluşları'na 3 ton mama dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu kez sokakta görev yapan personeline mama dağıttı. Sahada görev yapan 23 ekip, yolda gördükleri sokak hayvanlarına su ve mama veriyor.
Yetkililer, tüm araç bagajlarında yeterli miktarda mamanın mevcut olduğunu belirtti. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel