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Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanları için mama gezdiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Geniş Ailem" projesi saha ekipleri araçlarında korona virüs nedeniyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için mama bulunduruyor.

29.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:09
Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanları için mama gezdiriyor

PERSONELE MAMA DAĞITILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Sivil Toplum Kuruluşları'na 3 ton mama dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu kez sokakta görev yapan personeline mama dağıttı.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMUYOR

60 yaş üstü ve kronik hastalara hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı "Geniş Ailem" projesi, saha ekibi sokak hayvanları için de yanında mama bulunduruyor. Sahada görev yapan 23 ekip yolda gördükleri sevimli küçük dostlarımıza su ve mama veriyor. Yetkililer tüm araç bagajlarında yeterli miktarda mamanın mevcut olduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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