Haberler » Güncel » Büyükşehir ekipleri, Tarsus'a bağlı mahallelerde de su tahliyesi yaptı - Haber

Büyükşehir ekipleri, Tarsus'a bağlı mahallelerde de su tahliyesi yaptı

Ülke genelinde olduğu gibi, son günlerde Akdeniz kıyı şeridinde de etkili olan sağanak yağışın oluşturduğu lokal sorunlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin acil müdahale ekiplerinin çalışmalarıyla ortadan kaldırılıyor.

25.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:03 Büyükşehir ekipleri, Tarsus'a bağlı mahallelerde de su tahliyesi yaptı
Ülke genelinde olduğu gibi, son günlerde Akdeniz kıyı şeridinde de etkili olan sağanak yağışın oluşturduğu lokal sorunlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin acil müdahale ekiplerinin çalışmalarıyla ortadan kaldırılıyor. kent merkezinde sorun yaşanan noktalarda acil çalışmalar gerçekleştiren ekipler, merkeze bağlı Özel Bahşiş Mahallesinde de, vatandaşlardan gelen şikayetlere kısa sürede müdahale ederek, birçok noktada su tahliyesi yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç'ın yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında farklı birimlerde çalışan personel, MESKİ ve İtfaiye ekipleri, Özel Bahşiş Mahallesinde gece saatlerinde birçok noktada su tahliyesi gerçekleştirdi.

Zaman zaman etkisini arttıran yağmura rağmen Özel Bahşiş Mahallesinde petrol istasyonu civarı, Yeşilova bölgesi, okul çevresi ve ara sokaklarda motopomplarla su tahliyesi, kanal açma ve temizlik çalışması yapan ekipler, yollarda biriken suları da tahliye ettiler.

Vatandaşın imdadına yetiştiler

Büyükşehir ekipleri, evinin içi tamamen yağmursuyu ile kaplanan vatandaşında imdadına yetişti. Gazi Duran Caddesi üzerinde bulunan 6 çocuk babası İsmail Esin'e ait evde Büyükşehir ve İtfaiye ekipleri, motopomplarla suyu tahliye ettiler.

İş makinalarının kullanıldığı ve onlarca personelin görev yaptığı çalışmalar kapsamında Özel Bahşiş Mahallesinde yağmur nedeniyle oluşan sorunların büyük bölümü ortadan kaldırıldı.

Kent merkezinde de çalışmalar yaptılar

Son 48 saat boyunca sürekli teyakkuz halinde olan Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gece aşırı yağış nedeniyle yer yer sorunlar yaşanan Tarsus merkez Azerbaycan Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, İstiklal Caddesi, Yüzbaşı Yaşar Caddesi ve bazı bulvarlarda yağmur suyu tahliye ve yol ıslah çalışması gerçekleştirdiler. Vatandaşlar, 444 2 153 Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni ve Alo 185 MESKİ Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunabilir veya yardım isteyebilirler.

Büyükşehir personeli ve MESKİ ekipleri, yağış etkisini kaybedene kadar hazır bekletilmeye devam edecek. - MERSİN

Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:10   DEAŞ şüphelisi 3 kişi sınırı geçmek üzereyken yakalandı - Haber
12:10   Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 40 cep telefonu ile sigara ele geçirildi - Haber
12:10   Albaraka'nın "Geleceğe Değer Kat Projesi" platin ödülüne layık görüldü - Haber
12:10   Adana'da tarlalardaki çadırları su altında kalan Suriyeliler taziye evine yerleştirildi - Haber
12:10   Yoğun kar alan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haber
11:55   Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:12:49