Büyükşehir Ekipleri Yaşlı Kadını Arama Çalışmalarına Destek Veriyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:27



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:27

kurtarma ekipleri de destek veriyor.Karacasu'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Evleri'nde ikamet eden ve en son 9 Kasım Cuma günü saat 11 sularında görülen yaşlı kadından o günden bu yana haber alınamıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, AFAD, AKUT, Karacasu Belediyesi, jandarma ve vatandaşların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik arama ekibi Karacasu'nun Yazır Mahallesi bölgesini, evler dahil, tamamen taradı. Çevrede "Zeliha" adıyla anılan, nüfusta ise adı "Elmas" olarak geçen yaşlı kadının arama çalışmalarına bugün Dedebağ ve Kahvederesi bölgelerinde devam edilecek. Bölgede evler tek tek dolaşılarak ev sahipleriyle görüşülüp bilgi alınıyor.150 cm boylarında ve yaklaşık 40 kg ağırlığında olduğu, kamburunun bulunduğu bilgisi verilen yaşlı kadın, en son görüldüğünde toprak rengi bir kazak giymişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kendisiyle ilgilenecek herhangi bir yakını bulunmayan kadını görenlerin itfaiyenin 110 numaralı ihbar hattını veya aramaya katılan kurumların acil hatlarına bilgi vermelerini istedi. - AYDIN