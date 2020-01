Büyükşehir, Erdek'te hayatı kolaylaştıracak

Erdek'te vatandaşlar ve muhtarlar ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öncelikli çalışmalarının vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu ifade ederek, ilçedeki su, yol, arıtma sistemi gibi ihtiyaçlara cevap verecek proje ve yatırımları en kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek İlçesi Çakıl Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu ardından muhtarlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Ekibiyle birlikte Erdeklileri dinleyen ve taleplerini bizzat kendisi not alan Başkan Yılmaz, eksikliklerin giderilmesi için talimatlarını verdi. "Büyükşehir olarak her daim sizlerleyiz." diyen Başkan Yılmaz, önceliklerinin Erdeklilerin hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. İlçede sorunlu tüm yolları ve altyapı çalışmalarını tamamlayacak projeyi hazırladıklarını söyleyen Başkan Yılmaz ayrıca; arıtma sistemlerinin güçlendirileceği, hayvan barınağının rehabilite edileceği müjdelerini vererek "Erdek, yaz sezonuna hazırlanacak." dedi.Erdekli vatandaşlar da Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)'den duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.Öncelik hayatı kolaylaştırmakİlk olarak çoğunluğu balıkçılık ile uğraşan Çakıl Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, sonrasında ise Erdekli muhtarlarla buluştu, taleplerini dinledi. Büyükşehir olarak önceliklerinin insanların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz "Erdek, Türkiye'nin en güzel yerlerin birisi. Erdek Belediyesi ile işbirliği halinde ilçemize en güzel hizmetleri getirmeye çalışacağız" dedi.Plan ve bütçe hazırYol ve su başta olmak üzere; eğitim, sokak hayvanları, çevre düzenlemesi gibi konulara öncelik verdiklerini belirten Başkan Yücel Yılmaz "Erdek'in sorunlu tüm yollarını ve altyapı çalışmalarını tamamlamak için bütçemizi hazırladık, onayları bekliyoruz. Önümüzdeki yaz aylarında Erdek'in merkezindeki mahallelerimizin sorununu tamamen çözeceğiz. Sahil kısmı için ise planlama çalışmalarımızı yapıyoruz." açıklamasında bulundu.Arıtma sistemleri güçlendirilecekSu Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında İller Bankası ile ortaklaşa yapılacak çalışmalarla arıtma sistemleri ile ilgili sorunları çözeceklerini belirten Başkan Yücel Yılmaz, Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında Erdek Belediyesi ile aynı masada oturup ilçenin öncelikli ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade ederek "İlçedeki yerel yönetici arkadaşlarla ortak bir irade ortaya koyup sorunların çözümü noktasında çalışacağız." dedi.Hayvan barınağında rehabilite çalışmasıErdek'in tüm mahallelerinde hızlı bir şekilde durak çalışmalarını tamamlayacaklarını, Erdek Belediyesi ile görüşerek ihtiyaç doğrultusunda çocuk oyun parkları kuracaklarını, Erdek'teki hayvan barınağının rehabilitasyonu noktasında çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı Çağrı Merkezi hakkında da muhtarlara bilgi verdi.444 40 10 ile çözüm444 40 10 numaralı Büyükşehir Çağrı Merkezi'ni arayan her muhtara isimleriyle hitap edilerek telefonların açılacağını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz "Artık sorunlarınız için gelip dilekçe vermenize gerek olmayacak, aramalarınız dilekçe olarak kabul edilecek. Talebiniz ilgili daire başkanlığına çağrı merkezi vasıtasıyla iletilecek. Sizin adınıza işlemleri takip edecek, sonuç için dönüş yapacağız. Gelen şikayet sayısını, çeşidini ve çözüm süresini ölçümlüyoruz. Sizler de bu numarayı tanıtın. Şikayetlerini ve sıkıntılarını bu numaradan çözüme kavuşturalım." dedi.Yaza hazırlanacakNisan ayından itibaren altyapı çalışmalarına başlayarak Erdek'i yaz sezonuna hazırlayacaklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz "Tüm ayrıntıları tek tek ele alacak, Erdek'i eski kalitesine getirmeye çalışacağız." dedi.Türkiye'nin en zor ama bir o kadar da değerli coğrafyasının büyükşehir belediye başkanlığını yaptığını vurgulayan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve sahaya hakim olduklarını söyleyerek "Biz, sorumluluğunu tam almayı seven insanlarız. O benim işim değil, siz bize oy vermediniz gibi bir şey yok, her zaman yanınızda olacağız." dedi.Taleplerin takipçisiyizErdekli muhtarlarla yapılan bu toplantının gelecek için önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydeden AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı "Merkezi hükümetle ile ilgili olan taleplerin notlarını aldım. Gerek il müdürlüklerimiz gerek bakanlıklarımız gerekse Ankara düzeyinde bunları takip edeceğiz. Bizler, Balıkesir'in; gelişmesini, kalkınmasını sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Sizlere bir telefon kadar yakınız. Bizleri çalıştıracak olan sizlersiniz. Bizi yorun, sorduklarınızın karşılığınızı alın." açıklamasında bulundu. - BALIKESİR