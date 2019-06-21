21.06.2019 15:43
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Büyükşehir eskiyen üst geçitleri kaldırıyor

Büyükşehir eskiyen üst geçitleri kaldırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden üst geçitleri kaldırmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi , ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden üst geçitleri kaldırmaya başladı.

İlk olarak Mithatpaşa Caddesi Süleyman Sırrı Sokak kesişimi ile Sıhhiye yönünde bulunan üst geçidin söküm işlemlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ikinci söküm çalışmasını da Necatibey Caddesi'ndeki üst geçit için gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, trafik akışını engellememek, yaya ve sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için çalışma saatlerini 22.00-06.00 arasında düzenliyor. Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde söküm işlemini yapan ekipler, çalışma yaparken yolu trafiğe de kapatıyor. Yeni ve tertemiz görüntüsüyle araçlara ve vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Necatibey Caddesi girişinde üst geçidin kaldırılmasının ardından trafik lambası ve sinyalizasyon sistemi kurulacak.

Tek tek eskiyen, paslanan ya da yıpranan üst geçitleri tespit ederek kaldırmaya devam edecek olan ekipler, vatandaşlardan gelen uyarılar ve bildirimlere göre de bir çalışma programı yürütecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi , Güncel

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