Büyükşehir ev sahipliğinde Dünya öğrencileri buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye 'de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu olan

Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yabancı öğrencileri belli bir süre üllkede misafir edilen vatandaşlar olarak görmediklerine dikkati çekerek, "Siz bizim gönül elçilerimizsiniz, kültür elçilerimizsiniz" dedi.

UDEF'in bu yıl "Dünya ile Buluş" sloganından hareketle organize edeceği öğrenci buluşmaları için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen lansmana; Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Ali Gür, çok sayıda davetli ve Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenci katılım sağladı.

BAŞKAN ŞAHİN, GAZİ ŞEHRİ DÜNYANIN BULUŞMA MERKEZİ YAPACAK

Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen basın tanıtım toplantısında konuşan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'in, her ay uluslararası bir organizasyona ev sahipli yapacağının altını çizerek, uluslarası platformda ses getiren Gazi şehrin 2020 yılında dünyanın buluşma merkezlerinden biri olacağını belirtti.

Şahin, "Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e açıldığı çok önemli bir kapıdayız. Sanayiyle Türkiye'de ihracat rakamlarıyla ülkenin 3 katı fazlasıyla büyüyen bir şehiriz. Sanayi şehriyiz bir taraftan da bütün dünyaya duyurduğumuz Gaziantep modeliyle, ensar şehriyiz. Bunun yanı sıra Gazi şehriyiz. Şartlar değişse bile vazifemiz hep aynı diyoruz. Diğer yandan dünyanın en eski 9'uncu merkeziyiz. 5 antik kentin en önemli eserlerine sahip kültür ve tarih kentiyiz. Gastronomisiyle ise lezzetin başkentiyiz. Her şeyin başı insan. Yetişmiş insan gücü. Büyük bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Bu nedenle bu öğrenci buluşmalarını çok önemli buluyoruz. Dünyada kartlar her gün yeniden dağıtılıyor. Bu coğrafya bütün ülkelerin cazibesi konumunda. Biz Türkiye olarak vicdanların ülkesiyiz. Üzerimizde çok ağır bir vebal ve sorumluluk var. Bizim medeniyet kodlarımız; bize iyi insan olmayı öğretti. Yabancı öğrencileri, burada belli bir süre okuyarak giden öğrenciler olarak görmüyoruz. Siz bizim gönül elçilerimizsiniz, kültür elçilerimizsiniz. O yüzden bu özel şehirde bu özel buluşmayı çok önemli buluyoruz. Artık ekonomik kalkınma mutluluk getirmiyor. Eğer mutluluk getiriyor olsaydı bugün; Almanya ve Fransa bu durumda olmazdı. İnsanı merkeze alan çevreyi gözeten bir modele dünyanın ihtiyacı var. Bu da bizim medeniyet kodlarımızla ilgilidir. Söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var" diye konuştu.

EROĞLU: TÜRKİYE, MOZAİKLER ÜLKESİDİR

Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Türkiye'nin mozaikler ülkesi olarak adlandırıldığını aktararak, "Anadolu; kültürel farklılıkları, dinsel farklılıkları, dünya görüşlerini bir ahenk içinde birbirine saygı çerçevesinde yaşattığı bereketli topraklardır. Bu bereketli topraklarda dünyanın değişik yerlerinden gelen kardeşlerimiz oluyor. Buradaki kardeşlerimizin Türkiye'de geçirdiği zamanı bir dostluğa çevirmeleri bizim açımızdan çok önemli. UDEF bu iş için çok zaman ve emek harcıyor. Kalplerindeki güzellik sahaya yansıyor. Kısa sürede bir dernekler federasyonuna döndü. Böyle bir çalışmaya Gaziantep'i seçtikleri için çok büyük bir isabet oldu. Gaziantep, Türkiye'nin farklılıklarının içerisinde barındıran ve bunu enerjiye dönüştüren çok güzüde bir şehir. Böyle bir şehirde öğrencilik yaptığınız için çok şanslısınız. Bu organizasyonunda bereketli bir sonucu olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

UDEF BAŞKANI BOLAT: AMACIMIZ ULUSLARARASI ÖĞRENCİYE DİKKAT ÇEKMEK

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, uluslararası öğrenci buluşmalarının ülkede eğitim alan yabancı öğrencilere dikkati çekmek amacıyla organize edildiğini dile getirerek, "Ülkemizde 178 bin civarında uluslararası öğrenci üniversite eğitimi alıyor. Bu noktada gerçekleştirilen çalışmalara çok iyi bir noktada yer alıyoruz, daha da iyi yerlere geleceğiz. UDEF olarak 2004 yılından itibaren bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşuyuz. Bu seneki buluşmamızı, 61 ülkede ve 111 şehirde gerçekleştireceğiz. Her sene bu sayı artarak ilerliyor. 1 Mart'ta Senegal ve Tayland'da çalışmalarımıza başlayacağız. Ardından Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla finali gerçekleştireceğiz. Dediğimiz gibi, ülkemizde 178 bin dolaylarında uluslararası öğrenci kitlesi eğitim almakta. Yüksek lisans ve doktora yapan 7 binden fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor ülkemiz. Evli uluslararası öğrencilerimiz de var. Aslında ülkemize ilim için gelen uluslararası öğrencileri ağırlıyoruz. Ülke olarak 2023 ve 2071 vizyonu çerçevesinde eğer dünyaya bir şey söyleyeceksek bunun uluslarası öğrenciler üzerine olacağını düşünüyoruz. UDEF olarak uluslararası öğrencilerimizi çok önemsiyoruz" diye konuştu.

GAÜN REKTÖRÜ: ÜNİVERSİTEMİZDE ÇOK CİDDİ SAYIDA YABANCI ÖĞRENCİ VAR

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ise Gaziantep Üniversitesi'nde çok ciddi yabancı öğrencinin eğitim aldığını söylerek şunları aktardı: "Gaziantep, altyapısı, kültürü ve geleneğiyle bir huzur şehri. Her öğrencinin nerede olursa olsun kucaklaşmaya kaynaşmaya ihtiyacı var. Yoğun talebimizle bütün kurumlarımızla İstanbul'dan çıkıp Anadolu'ya taşıma fırsatımız oldu bu organizasyonu. Hem bereketiyle geldi TEKNOFEST'te yine burada yapılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği'nin ve en önemlisi halkının kucaklayıcılığından ve güçlü dinamik enerjisinden bu başarı kaynaklanıyor. Savaşın içinde sanayisini geliştirdi bu şehir."

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla da "borsa İstanbul" deyince akla ekonominin geldiğini ancak sosyal ve eğitim kapsamındaki faaliyetlerde de yer aldıklarını aktararak, "bu organizasyona destekle kalmayıp paydaşı olarak onur duyuyoruz. Yabancı değil misafir tanımını kullanmak öğrencilere benim çok hoşuma gitti. Borsa İstanbul olarak bu organizasyonu desteklemeye devam edeceğiz. Üzerimize düşen herşeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Başkan Şahin ve protokol yabancı öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.