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Büyükşehir "Evde kal" çağrısını her yere taşıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında "Evde kal, sağlıklı kal" mesajını Aydın genelindeki tüm ortak kullanım alanlarındaki parklara ve banklara yazmaya başladı.

21.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:18
Büyükşehir
Aydın Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında "Evde kal, sağlıklı kal" mesajını Aydın genelindeki tüm ortak kullanım alanlarındaki parklara ve banklara yazmaya başladı.

Sosyal temasın en aza indirilmesinin salgına karşı başarıyı artıracağını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamaları çağrısını yineledi.

Özellikle yaşlı bireylerle bağışıklık sistemi zayıf bireylerin salgından şiddetli bir şekilde etkilendiğini belirten Başkan Çerçioğlu, evde kalmanın önemine vurgu yaptı. Türkiye'de ortaya çıkan vaka sayısının hızla arttığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Birçok vatandaşımız evlerinde sıkıldıklarını söyleyerek dışarıya çıkıyor. Fakat dışarıya çıkıldığında sosyal temas arttığı için salgının yayılması da kolaylaşıyor. Bu sebeple salgın hali ortadan kalkana kadar vatandaşlarımızın, özellikle de yaşlı vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını istiyoruz. Bu, salgına karşı alınabilecek en önemli tedbir" ifadelerini kullandı.

"Tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı için"

İl genelinde Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki bütün oturma alanlarında "Evde kal, sağlıklı kal" uyarısını kullanacaklarını belirten Başkan Çerçioğlu, "Bu tedbiri vatandaşlarımızın sağlığı için alıyoruz. Onların da gereken özeni göstereceğine eminiz" dedi.

Diğer taraftan il genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 saat esasına göre düzenli yapılan ilaçlama işlemlerine de devam ediliyor. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra eczane gibi hasta ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin sıklıkla kullandıkları alanlarda da dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel

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