Büyükşehir Evde Yaşama Destek Birimi Sahada

06 Aralık 2018 Perşembe 14:05



06 Aralık 2018 Perşembe 14:05

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsesiz, engelli ve yaşlı vatandaşlar için evde kişisel bakım hizmeti vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Engelli Daire Başkanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Evde Yaşama Destek Birimi,engelli ve yaşlıları yalnız bırakmadı.Sosyal belediyecilikte öncü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, evde yalnız yaşayan engelli ve yaşlıların kişisel bakımlarını yaptı,onların duasını aldı. Büyükşehir Belediyesi Engelli Daire Başkanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Evde Yaşama Destek Birimi,engelli ve yaşlıları yalnız bırakmadı. Evlerde temizlik, soba kurulumu ve diğer ev ihtiyaçların giderilmesinin yanı sıra kendine bakamayacak durumda olan kimsesiz engelli, yaşlılarla bakıma muhtaç bireylerin kişisel bakımlarını üstlenen birim, saç, sakal ve tırnak kesimi gibi kişisel hizmetleri periyodik olarak sundu, engelli ve yaşlıları hayata bağladı.Ramazan ve Kurban bayramlarında yaşlılığından ötürü kuaföre gidemeyen ihtiyaçlılara da kuaför hizmeti veren Evde Yaşama Destek Birimi, bireyi merkeze alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle çalışmalarına devam edecek. - GAZİANTEP