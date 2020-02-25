Haberler » Güncel » Büyükşehir, Gaziantep'in yöresel tatlarını koruyacak - Haber

Büyükşehir, Gaziantep'in yöresel tatlarını koruyacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, planlanan "Tarım ve Gastronomi Okulu Projesi" için kurulan tesisi inceledi.

25.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:49Büyükşehir, Gaziantep'in yöresel tatlarını koruyacak

Teknik ekibiyle istişare yapan Başkan Şahin, proje ile yöresel ürünlerin korunması ve tanıtımı için büyük bir adım atılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ziyareti kapsamında, kurulacak olan Tarım ve Gastronomi Okulu'nun binasını ve serasını Valisi Davut Gül ile birlikte ziyarette etti. Yapılan son hazırlıkları inceleyen Başkan Şahin, yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları yerinde gördü. Ziyarette, 2 ay içerisinde bitmesi ön görülen okulda gerçekleştirilecek olan birçok faaliyet hakkında görüşüldü, projenin sağlayacağı faydalar gözden geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gastronomi Okulu Projesi" yöresel tatların korunması ve doğru tarım tekniklerinin öğretilmesi açısından önemli bir merkez olacak. 50 bin metrekarelik alanda kurulan okulda, kurutmalık ünitesi oluşturularak Oğuzeli patlıcanı ve biberinin kurutmalık üretimi sağlanacak. Eğitimlerdeyse tarım atölyeleriyle doğru tarım için çiftçilere tarımsal eğitimler verilecek uygulamalar düzenlenecek.

Tarım ve Gastronomi Okulu, şehrin damak hafızasını da koruyacak. Yapılması planlanan butik tohum bankası ve baharat müzesiyle, yemek kültürünün korunması hedeflenecek. Oluşturulan seralarda Gaziantep'in yöresel ürünlerinin üretimleri gerçekleştirilecek.


Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:43:44