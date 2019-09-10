Haberler» Yerel» Haber

Büyükşehir genç yetenekleri arıyor

Büyükşehir genç yetenekleri arıyorDENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Kulüpleri bünyesinde bulunan Tiyatro, Karikatür, Resim ve Geleneksel El Sanatları Kulübü kurs kayıtları başladı.

10.09.2019 13:06
Büyükşehir genç yetenekleri arıyor
DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Kulüpleri bünyesinde bulunan Tiyatro, Karikatür, Resim ve Geleneksel El Sanatları Kulübü kurs kayıtları başladı. Kayıtlar, 30 Eylül tarihine kadar sürecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uzun yıllardır hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Genç Denizli Kulüpleri kurs kayıtları başladı. Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmanın yanı sıra karikatür, resim ve geleneksel Türk el sanatları dalında verilecek ücretsiz kursların kayıtları 30 Eylül 2019'a kadar sürecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesinde Tiyatro, Karikatür, Resim ve Geleneksel Türk El Sanatları Kulüplerine kayıt yaptırılabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise genç yeteneklere zengin kadrosu ile ücretsiz eğitimler vermeye devam edecek.
Denizli'de genç sanatçıların yetişmesine olanak sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Kulüpleri kayıtları http://genc.denizli.bel.tr/ internet sitesinden yapılabileceği kaydedildi.

"Yeni sezonda herkese başarılar diliyorum"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllar önce kurulan Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli'nin kentin kültür ve sanat hayatına çok büyük katkıları olduğunu söyledi. Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli'nin geleceğin sanatçılarını yetiştirmesinin yanı sıra verdikleri kurslarla özellikle gençleri konservatuarlara ve güzel sanatlar bölümlerine hazırladıklarını kaydeden Başkan Zolan, yeni sezonda sanata gönül veren herkese başarılar diledi.
Büyükşehir genç yetenekleri arıyor

Şehir Tiyatrosu, Denizli, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
14:22   29 bin Eyüpsultanlı çocuğa kırtasiye desteği
13:06   Büyükşehir genç yetenekleri arıyor
11:44   Şanlıurfalı çocukların tehlikeli serinliği
11:42   Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi
11:31   Mardin'de ilginç görüntü... Karasu çayına giren köpek çöp topladı
11:24   - Sultangazi Belediyesi'nden 110 bin öğrenciye 600 bin defter
11:13   Toprak yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı