Büyükşehir Gençlik Merkezi'ne yoğun ilgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmete sunduğu Gençlik Merkezi, bünyesinde açılan ücretsiz kurslar ve salonlarıyla gençlerin boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerine imkân sağlıyor.

'Şehir Öğretir' ilkesiyle eğitim ve öğretim alanında birçok projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, bilgisayar laboratuvarı, çalışma alanları, çok amaçlı salonlar ve ücretsiz verilen kurslar ile gençlerden büyük ilgi görüyor. Bünyesinde barındırdığı 4 adet eğitim salonu, bilgisayar laboratuvarı, çok amaçlı salon ile toplantı ve seminer salonları ile hizmet vermeye devam eden merkezde ücretsiz olarak açılan 55 kursta bine yakın kayıt alındı.

Gençlerin hem sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermeyi hem de onların şehri benimseyip aidiyet duygularını geliştirmeyi amaçlayan merkez, haftanın 7 günü sabah 8.30 ile akşam 21.00 arası Şair Fuzuli Caddesi OEDAŞ karşısında hizmet vermeyi sürdürüyor.