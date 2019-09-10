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Büyükşehir, Geyve'de 5 mahalleyi yeniliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

10.09.2019 14:19 Büyükşehir, Geyve'de 5 mahalleyi yeniliyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda asfalt ekipleri planlanan takvim dahilinde Geyve'nin Akdoğan, Ceceler, Umurbey, Dedeköy ve Kızılkaya Mahallerinde asfalt çalışmalarına başladı. Toplam 5 mahallede yapılacak çalışmayla 6 bin 900 metrelik yol asfaltlanacak. Yol Bakım ve Asfalt Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılacak çalışma ile Akdoğan, Ceceler, Umurbey, Dedeköy ve Kızılkaya Mahallerinde toplam 6 bin 900 metrelik yol yenilenecek. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kızılkaya, Umurbey, Geyve, Güncel

Kaynak: İHA

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