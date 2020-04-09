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Büyükşehir gıda yardımını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs salgını nedeniyle Cam Piramit'te faaliyete geçirilen bağış kabul merkezinde hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

09.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:58
Büyükşehir gıda yardımını sürdürüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs salgını nedeniyle Cam Piramit'te faaliyete geçirilen bağış kabul merkezinde hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgını sonrası kapanan işyerleri sebebiyle işini kaybeden vatandaşların ve sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi aileler için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Cam Piramit'te oluşturulan Bağış Kabul Merkezinde vatandaşa ulaştırılacak gıda kolileri hazırlanıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ABİM'in 444 94 20 telefonu ve www.antalya.bel.tr adresi üzerinde oluşturulan Covid-19 yardım linki üzerinden başvuran vatandaşların gerekli kriterleri taşıması halinde gıda yardımlarını evlerine kadar ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya'nın dört bir tarafına dağılan ekipler, Kepez Gazi Mahallesi'nden gelen talepler üzerine gıda paketlerini vatandaşlara ulaştırdı. İşsiz kaldığını ve 3 kişilik ailesiyle kirada oturduğunu ifade eden Vedat Dişpınar, "Dar günümüzde yanımızda oldukları ve yardım elini uzattıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. 3 kişilik bir aileyim çatı katında kiracı olarak yaşıyorum. Telefonla Büyükşehir Belediyesini aradım, ihtiyacım olduğunu söyledim hemen geldiler. " dedi.

Koronavirüs salgınından dolayı işsiz kaldığını ve zor zamanlar geçirdiklerini dile getiren Sultan Kanat da yardım talebine Büyükşehir Belediyesi'nin anında cevap verdiğini söyledi. Kanat, "13 yıldır eşimden ayrıyım. 16 yaşındaki oğlumla birlikte yaşıyorum. Haftanın 3-4 günü halı yıkamacıda çalışıyordum. Bu hastalık yüzünden halıcılar kapandı işsiz kaldım. Büyükşehir Belediyesi'ni aradım işsiz kaldığımı ifade ederek yardım talep ettim. Hemen iki gün içinde döndüler. " diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Cam, Güncel
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