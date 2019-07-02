Büyükşehir Gördes'te hizmet birimlerini inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Gördes ilçesini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin hizmet birimlerini ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ali Öztozlu, Gördes'te ilk olarak Muhtarlık İşleri Sorumlusu Mustafa Gün'ü makamında ziyaret etti. MASKİ birimini de ziyaret eden Öztozlu, personelle selamlaştı, Mustafa Gün'den ilçeye yönelik bilgiler aldı. Öztozlu daha sonra Gördes İtfaiye Amirliği'ne ziyarette bulundu. Buradaki personelle selamlaşan Öztozlu, incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Belediyesi Ziyaret Edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Gördes ilçe ziyaretinde ilçe belediyesine de ziyarette bulundu. Burada Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Türe ile bir araya gelen Öztozlu, ilçeye yönelik hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.