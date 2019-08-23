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Büyükşehir gürültüye karşı harekete geçti

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların gürültü kirliliğinden en az seviyede etkilenmesi amacıyla birçok kurumdan görüş ve bilgi alarak Eskişehir'in Gürültü Eylem Planı'nı hazırlıyor.

23.08.2019 15:15 Büyükşehir gürültüye karşı harekete geçti

Eskişehirlilerin gürültüden uzak, sakin, daha huzurlu ve sağlıklı bir hayat geçirmeleri amacıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ilgili paydaş kurumlarla görüş alışverişinde bulunarak şehrin 'Gürültü Eylem Planı'nı hazırlıyor. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karayolları 46. Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi, Ticaret ve Sanayi Odaları, üniversiteler ve oda temsilcilerinin de katıldığı toplantı ile eylem planlarının hazırlanması için ilk adım atıldı.

Eskişehir'in Gürültü Haritalarının hazırlanması için pilot il olarak seçildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri "2013 yılında başlayan 'Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi' kapsamında pilot illerden biri seçilen şehrimizde demir yolu gürültü haritası ve demiryolu gürültü eylem planı hazırlanmıştı. Daha sonra yine bakanlığın koordinasyonunda sanayi tesisleri, eğlence yerleri, karayolları ve demiryolları kaynaklı gürültü haritaları hazırlandı. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi olarak Eskişehir Stratejik Gürültü Harita sonuçlarına göre şehrimizin Gürültü Eylem Planını hazırlıyoruz. Bu toplantıda ilgili kurumlarla bilgi ve görüş alışverişinde bulunuyoruz. Daha sonra plan hazırlanacak olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına sunulacak" dedi. Planın onaylanması halinde gürültü olan yerlerde kısa, orta ve uzun vadede önlemler alınarak, sessiz alanların korunması sağlanacak.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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