Büyükşehir Hastanesi, 3 Milyon Kişiye Sağlık Hizmeti Verdi

İnayet Topçuoğlu Tıp Merkezi'ni ek hizmet binasıyla genişleterek hastaneye çeviren Büyükşehir, Türkiye'de bir ilke imza attı, ölümsüz eserini sağlık sektörüne kazandırdı. Kentin kuzeydoğusundaki sağlık hizmeti açığını kapatan belediye, modern hastanesiyle şifa dağıttı. Yüksek standartta hizmet veren tam teşekküllü hastane, kentin sağlık yükünü sırtladı.

İnsanı merkeze alan sosyal projelerle adından söz ettiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sağlık sorununu Sağlık Bakanlığına bırakmadı, mevzuatlar çerçevesinde eksiklikleri tamamladı. Son yıllarda artan sağlık sorununa el atan Büyükşehir Belediyesi, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'yle Türkiye'ye örnek oldu, 2 milyonluk kent nüfusuna sağlık hizmeti sundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından İnayet Topçuoğlu Tıp Merkezi, tam teşekküllü hastaneye dönüştürüldü. Erişkin ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri, üçer adet ameliyathane ve doğumhanenin bulunduğu 128 yataklı hastane, kısa sürede performansıyla dikkati çekti. İki adet semt polikliniği ve Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri kliniğiyle şifa dağıtan tam teşekküllü hastanede, görüntülemeden laboratuvar hizmetine kadar tüm işlemler aksamadan yürütüldü. 33 poliklinik, 43 doktor ve 365 yardımcı personelle Gazianteplilerin sağlık ihtiyacını karşılayan hastane, çevre illerden gelen hastalara da kapısını açtı.