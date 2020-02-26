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Büyükşehir Hatay'ın değerlerine sahip çıkıyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın kentin tüm değerlerine sahip çıkılarak yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hassasiyetiyle çalışmalarına yön veren Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Hatay'ın endemik bitki türlerine sahip çıkıyor.

26.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:49Büyükşehir Hatay'ın değerlerine sahip çıkıyor

Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan kentimizde endemik bitkilerdeki çeşitlilik ve zenginliği EXPO 2021 aracılığı ile dünyaya tanıtmayı hedefleyen Park ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bu amaçla oluşturduğu özel seralarda endemik türleri kültüre alarak çoğaltma çalışmaları başlattı.

Çalışmaların amacı, EXPO 2021 kapsamında yerli ve milli bitkilerin kullanılması, süs bitkisi kapasitesi olanların peyzaj çalışmalarında değerlendirilerek yabancı orjinli süs bitkilerine bağımlılığın azaltılması, özgün bir kent kimliği oluşturma çalışmalarına katkı sağlanması, ekonomik değer taşıyanların yerel çiftçilerimizce üretilmesini teşvik ederek kazanca dönüştürülmesi olarak belirlendi.


Bahçe, Güncel

Kaynak: Bültenler

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