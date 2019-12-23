Büyükşehir hem merkezde hem ilçelerde yoğun mesai harcadı

2019 yılı boyunca kent merkezinde 70 milyon metrekarenin üzerinde alanda asfalt kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, kırsalda 12 farklı ilçede gerçekleştirdiği yol, yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile vatandaşlardan tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği üst yapı çalışmaları ile vatandaşların yüzünü güldürüyor. Sorunsuz bir üst yapı için merkez ve kırsal ilçelerde kendi asfalt üretim tesislerinde 100 bin tona yakın ürettiği sıcak asfaltı ihtiyaç duyulan alanlarda kullandı. Görev, yetki ve sorumluğunda bulunan yollarda mevsim şartlarının asfalt serimi için uygun olmasıyla birlikte başlayan yol yapım ve bakım çalışmaları, kış aylarında ise kar ve buz ile mücadele çalışmaları ile vatandaşların güvenli yollarla ulaşımını sağlamak amacıyla devam ediyor. Mahmudiye ve Han'da alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla ESKİ'nin çalıştığı alanları sıcak asfalt ile kapattıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent merkezinde de tramvay hattı uzatma projesi kapsamında yeni yapılan tramvay yollarında asfalt çalışması gerçekleştirildiğini belirttiler. Bu dönemde tüm çalışmaların belediyenin öz kaynakları ile gerçekleştirildiğini ifade eden yetkililer İstasyon Caddesi, A. Hamit Dedelek Bulvarı, Ali Rıza Efendi Caddesi, Kemal Zeytinoğlu Caddesi, 2. Arabacılar Bulvarı, Basın Şehitleri Caddesi, Şahin Bulvarı gibi önemli caddelerde de asfalt yenileme ve yama çalışması gerçekleştirildiğini belirttiler.

2020 yılında da Eskişehir halkının güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım gerçekleştirmesi için üstyapı çalışmalarının süreceğini bildiren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 15 ilçede 554 mahallede sorunsuz bir üst yapı hedeflediklerini ifade ettiler.