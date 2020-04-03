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Büyükşehir her canlının yanında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tehdidi ile yoğun geçen bu günlerde sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor.

03.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:47
Büyükşehir her canlının yanında
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tehdidi ile yoğun geçen bu günlerde sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin farklı noktalarına kedi, köpek ve kuşlar için, içerisinde su, mama ve yem olan kaplar bıraktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan Hayvanat Bahçesi, Köpek Barınma Evi, Kedi Barınma Evi ve Beştepeler'deki Mini Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların beslenmesi için gerekli çalışmaları yaparken sokaktaki hayvanları da ihmal etmiyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde sahipsiz hayvanların beslenmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından kediler için şehrin farklı bölgelerine yerleştirilen kulübeler başta olmak üzere sokak kedilerinin bulunduğu alanlara kedi maması ve su kapları yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, sokak köpekleri için de benzer bir çalışmayla köpek maması ve su dolu kaplar konuldu.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere farklı bölgelerdeki güvercinleri de unutmadı. Sosyal izolasyon nedeniyle vatandaşların çok fazla yem atamadıkları güvercinlere Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yem takviyesi yapıldı. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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