Büyükşehir Hıdır Caddesi'ni yeniliyor

İlçeye sevk edilen taşlarla caddede yol yapım çalışması başladı. Çalışmaları yerinde incelemek üzere Manisa büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Gölmarmara'ya gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla Salihli'de hayata geçirdiği Beton, Taş, Bordür ve Büz Fabrikası'nda üretim tüm hızıyla devam ediyor. Fabrikada üretimi yapılan taşlar, ilçelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilçelere sevk ediliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi yapılan taşlar, öncelik sırasına göre hazırlanan program kapsamında kullanılmak üzere yine Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla sevkiyatları yapılıyor. Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi Hıdır Caddesi üzerinde kullanılmak üzere üretimi yapılan bordür, oluk ve kilit parke taşlarının sevkiyatlarıyla birlikte yol yapım çalışmasına başlandı. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Gölmarmara'ya gitti.

TOPLAM 3 BİN METREKARE

Hıdır Caddesi incelemesinde Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu ve Daire Başkanı Kuruçay'a Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli ve Büyükşehir Belediyesi personelleri eşlik etti. Öztozlu, cadde üzerinde çalışma yapan personellerle tek tek tokalaştı. Öztozlu, personellerin çalışmalarında güvenlik önlemlerini almalarını ve havaların sıcaklığından dolayı çalışırken şapka takmayı ve bol su içmeyi ihmal etmemelerini öğütledi. Gölmarmaralı vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçladıklarını belirten Öztozlu, yol yapım çalışmalarının en kısa zamanda bitirilmesinin hedeflendiğini belirterek, yapılan yatırımların hayırlı olması temennisinde bulundu. Toplam 22 personel ile 3 bin metrekare yapımı planlanan yolun 500 metrekaresinin yapımı tamamlanmış olup yaya kaldırımı ve yol yapım çalışmaları devam etmekte.