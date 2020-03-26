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Büyükşehir Huzurevi'nde adımlar dikkatle atılıyor

Yurt genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de il genelinde bu çalışmalarını büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürüyor.

26.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:03
Büyükşehir Huzurevi'nde adımlar dikkatle atılıyor

Yaşları itibari ile risk grubunda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinleri için de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan ek tedbirlerin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, huzurevi sakinlerinin üzerine titriyor.

İl genelinde olduğu gibi, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi'nde de Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Huzurevi sakinlerinin yaşları itibari ile risk grubunda olmalarından dolayı huzurevi çalışanları tarafından tedbir ve önlemlerin en üst düzeyde uygulandığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Yaşlı ve yaşlı bakıcı personelimize düzenli olarak virüsten korunma ve hijyen eğitimi konusunda bilgiler verilmekte, yaşlılarımızın dışarıda enfekte olmaması için dışarı çıkmalarına izin verilmemekte ve yaşlılarımızın tüm ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Dışarıdan dezenfekte işlemi yapılmadan kuruma kimse alınmamaktadır. Ayrıca huzurevimizin yol ile arasına bariyer çekilerek, kontrolsüz giriş ve çıkışlar engellenmiştir" dedi.

Sosyal İzolasyon Odası Kuruldu

Alınan tedbirler sayesinde huzurevi sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Başkan Ergün, "Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından huzurevlerinde alınması gereken tedbirler ile ilgili yazılara istinaden sonraki günlerde ihtiyaç olması halinde kullanılmak üzere kuruluşumuzda Sosyal İzolasyon Odası oluşturmak için AFAD ile işbirliği yapılarak, içerisinde tuvaleti ve banyosu bulunan konteyner temin edildi. Belediyemiz, vatandaşlarımız ve yaşlılarımızın bu süreçte yanında olmaya devam edecek ve çalışmalarımız titizlikle sürecektir. Ayrıca bu süreçte dışarıdan ziyaretçileri kabul etmiyoruz. Tüm çalışanlarımız ve yaşlılarımızın ateşleri belli aralıkla gün içinde ölçülüp not alınıyor. Yeni nakil ve yeni yaşlı alımı da bakanlık genelgesi ile yasaklandı" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Manisa, Güncel

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