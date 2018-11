Büyükşehir İçin Adı Geçen Ak Partili Hamza Dağ'dan Açıklama

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:25



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:25

Büyükşehir için adı geçen AK Partili Hamza Dağ 'dan açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Konuşulması yazılması çizilmesi söz konusu; ama böyle bir şeyin olduğu anlamına gelmiyor" "2004'ten bu tarafa İzmir'de AK Parti, büyükşehir ve ilçede başarılı olamamış olsa da bu seçimde ben Türkiye 'nin sürprize hazır olması gerektiğini düşünüyorum"İZMİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kulislerde isminin büyükşehir belediye başkanlığı adaylığına geçmesine ilişkin, "Akla milletvekili geliyor, teşkilatın başındaki isimler geliyor, oda başkanları geliyor vs. Dolayısıyla burada bu isimlerin bu dönemde tartışılması, konuşulması yazılması çizilmesi söz konusu; ama böyle bir şeyin olduğu anlamına gelmiyor" dedi. Dağ, İzmir'deki seçim çalışmalarına ilişkin ise "2004'ten bu tarafa İzmir'de AK Parti, büyükşehir ve ilçede başarılı olamamış olsa da bu seçimde ben Türkiye'nin sürprize hazır olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde İzmir'de siyasi kulisler iyiden iyiye hareketlendi. CHP MHP ve AK Parti'de, adaylık için önemli isimler başvurularını yaptı. Büyükşehir adaylığı içinde üç büyük partinin hangi adayları çıkartacağı merak konusu oldu. Kulislerde, büyükşehir belediyesi için önemli kişilerin ismi geçerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da ismi geçen kişiler arasında yer alıyor. Dağ'ın, geçtiğimiz günlerde AK Parti tarafından yapılan temayül yoklamalarında da isminin ön plana çıktığı öğrenilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, adının büyükşehir adaylığına geçmesini değerlendirdi. "Böyle bir şeyin olduğu anlamına gelmiyor" Dağ, "Büyükşehir belediyeler olduğunda, tüm ülkede büyükşehir adaylığı noktasında ismi konuşulanlar, doğal olarak siyaset içinde şu anda olanlar olduğu gibi; cemiyet hayat içinde bulunan, bilinen, tanınan, kamuoyunun adı geçenler olduğu gibi kamuoyunun bildiği isimler üzerinde 'kulisler dediğimiz' hangi kulislerde onuda bilmiyorum; yani normal şartlarda AK Parti Genel Merkezinde genel başkan yardımcısı olan ve genel merkezden biri olarak ben duyamıyorum ama dışarıda kulislerde o konuşuluyor, bu konuşuluyor. Esas kulis orada olması lazım orada da çok anlamda bir şey duymuyorum" dedi. "Konuşulması yazılması çizilmesi söz konusu; ama böyle bir şeyin olduğu anlamına gelmiyor" diyen Dağ, "Dolayısıyla burada yani bir köşede yazan yazar veya bir yerde konuşan kişiler veya televizyonda konuşan kişiler daha çok kamuoyunda bilinen isimler üzerinden bunlar gidiyor. Onun için; akla milletvekili geliyor, teşkilatın başındaki isimler geliyor, oda başkanları geliyor vs. Dolayısıyla burada bu isimlerin bu dönemde tartışılması, konuşulması yazılması çizilmesi söz konusu; ama böyle bir şeyin olduğu anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu. AK Parti İzmir'e nasıl hazırlanıyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de yürütülecek seçim çalışması hakkında da bilgi verdi. Dağ, anketlerin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, kamuoyunun nabzını tuttuklarını dile getirdi. Sahada dolaşan partililerinde olduğunu kaydeden Hamza Dağ, "Türkiye genelinde aday çalışmalarımız ne şekilde yürüyecekse, İzmir ile ilgili de aynı yöntem, yol söz konusu. Bizde 2004'ten bu yana bu dördüncü yerel seçimimiz artık oluşmuş bir tecrübemiz var AK Parti olarak. Bu tecrübe içinde öncelikle anketler bizim için önemli mutlaka bu anketleri yapıyor, kamuoyunun nabzını buralarda almaya gayret ediyoruz. Yine saha araştırmaları dediğimiz; sahada dolaşan tebdili kıyafetle arkadaşlarımız var; bu Yerel Yönetimler Başkanlığı da, bizde AR-GE Başkanlığı da Teşkilat Başkanlığı bunları yapıyor. Milletvekillerimizden kanaat alıyoruz, il teşkilatımızdan kanaat alıyoruz ve temayül yoklaması yapıyoruz; buna göre bir karar çıkartılacak" ifadelerini kullandı. "Başarılı olamamış olsa da Türkiye'nin sürprize hazır olması gerektiğini düşünüyorum" Evlere ziyaretlerin de yapıldığını anlatan Dağ, "AK Parti İzmir'e öncelikle kendi tabanını harekete geçirecek bir şekilde hazırlanıyor. Onun dışında da en son 24 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan bir tablo var. Bu tablodaki pozisyona göre değerlendirme bir durumumuz söz konusu oluyor. Üçüncüsü, her haneye girecek olan ekipler oluşturuluyor; bu ekipler her haneye girmeye gayret ediyoruz. Mutlaka adaylar önemli; adayın dışında kuracağımız mekanizma ile sistem ile sahaya direk basan, temas eden çalışmayla herkese dokunan ve aynı zamanda orada hareketliliği sağlayan, ilçede hareketliliği sağlayan bir yapı ile bu seçimlere hazırlanıyoruz; bu seçimlere giriyoruz. İnşallah da, 2004'ten bu tarafa İzmir'de AK Parti, büyükşehir ve ilçede başarılı olamamış olsa da bu seçimde ben Türkiye'nin sürprize hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin her bir şehri bizim için önemli; biz İzmir'de yaşıyoruz bizim için ayrıca daha önemli. AK Parti açısından baktığınızda; Türkiye'de 30 tane büyükşehir var, 81 tanede vilayet var, burası üçüncü büyükşehir; dolayısıyla bunların evlatları nasıl birbirinde ayırt etme imkanınız olmayacağı gibi bunları da birbirinden ayırt etme söz konusu değil" dedi. Dağ, son olarak sözlerine şöyle devam etti: "Hepsine aynı nazardan bakıp, aynı şekilde hizmet etmeye gayret etmeniz lazım. İzmir'e biraz daha diğer illerden farklı olarak ayrıca bir hizmet durumu söz konusu; çünkü burada siyaseten güçlü bir ekip var. Meclis başkanımız başımızda; ona yardımcı olan, ona destek olan 2011'den bu tarafa milletvekili olan bizler varız. Dolayısıyla diğer illerden ayrıcalıklı olarak İzmirimizde biraz daha fazla hizmet olduğunu ifade edilebilirim. Siyaseten baktığınızda ise bütün şehirlerimizi bizim için değerli; bütün şehirlerde yapacağımız çok büyük hizmetler var. İzmir'de yaşayan bir AK Parti milletvekili olarak bir genel başkan yardımcısı olarak İzmir benim için tabii ki önemli."